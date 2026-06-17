Canceló su vuelo minutos antes: productor de Oliver Tree revela cómo escapó de tragedia aérea mortal

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Victor WAO, productor musical de Oliver Tree, confesó que evitó subir al helicóptero que se estrelló en Río de Janeiro el 14 de junio, salvándose gracias a su temor a volar y a la ayuda de su amigo Lucas Frota.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 10:56 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 11:52 AM.