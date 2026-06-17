Canceló su vuelo minutos antes: productor de Oliver Tree revela cómo escapó de tragedia aérea mortal

El productor musical Victor WAO, colaborador cercano del cantante estadounidense Oliver Tree, reveló en un emotivo mensaje que estuvo a punto de abordar el helicóptero que colisionó sobre el sector de Recreio dos Bandeirantes, salvándose por una decisión de último minuto.
“Se suponía que yo estaría con ustedes en ese helicóptero y no fui a último momento”, escribió WAO, añadiendo: “Ahora te debo la vida, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te quiero muchísimo. Nunca te olvidaré”.
Entre las víctimas se encontraban Oliver Tree (32 años), Lucas Frota (24), el cineasta argentino Lucas Vignale (29), el creador de contenido Gaspar Prim Díaz, alias “Gaspi” (23), y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.
El trágico suceso ha generado una ola de condolencias en redes sociales y ha puesto de relieve la fragilidad de la vida en medio de una agenda artística intensa.