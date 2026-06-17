Raúl Araiza descarta ser conductor de La Casa de los Famosos México 4

Raúl Araiza negó rotundamente su incorporación a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México durante la transmisión del programa Hoy, en la que la propia Galilea Montijo le lanzó la provocación: “¡Vas a entrar a La Casa de los Famosos México!”. El conductor respondió de forma clara que no aceptará el proyecto.
El rechazo del ‘Negro’ Araiza se basa en varios factores que explicó en la entrevista: la exigencia de permanecer aislado durante varias semanas, la imposibilidad de cumplir con sus compromisos laborales en Televisa y la preferencia por mantener su vida personal fuera del escrutinio constante que genera el reality.
Esta decisión llega en un momento de gran expectativa para el reality, cuyo estreno está programado entre finales de julio y principios de agosto. Tras la confirmación de Galilea Montijo como conductora, los medios y usuarios de redes sociales han alimentado una ola de especulaciones sobre posibles participantes, entre los que se mencionan nombres como Lupita Villalobos, Ángela Aguilar y Laura Flores, aunque la productora Rosa María Noguerón ha desmentido varios de esos rumores.
En ediciones anteriores, algunos conductores de Hoy sí han formado parte del programa, como Paul Stanley, lo que alimentó la creencia de que Araiza podría seguir sus pasos. Sin embargo, el presentador recordó su experiencia en el Big Brother VIP 2004, donde describió su participación como “un escape” que le permitió alejarse de los excesos de la vida pública, pero que también implicó una exposición que prefiere evitar ahora.
Con la lista de posibles concursantes aún en el aire y la producción guardando silencio sobre nuevos fichajes, la audiencia deberá esperar al anuncio oficial que se espera para la próxima semana, cuando se revelarán los nombres definitivos que competirán por el premio mayor.