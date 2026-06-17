Raúl Araiza descarta ser conductor de La Casa de los Famosos México 4

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El presentador del matutino Hoy, Raúl Araiza, confirmó que no participará en la cuarta temporada del reality La Casa de los Famosos México, pese a los rumores generados tras la incorporación de Galilea Montijo como conductora del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:10 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 05:30 AM.