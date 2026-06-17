¿Nuevo romance? Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores tras encuentro en Los Ángeles

La cantante Shakira se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales después de ser captada junto al actor mexicano Manuel García‑Rulfo frente al Sunset Tower Hotel. Las imágenes, difundidas por la cuenta de DeuxMoi en Instagram y Twitter, mostraron a ambos conversando animadamente y subiendo a un automóvil mientras sonreían.
Manuel García‑Rulfo, conocido por sus papeles en El abogado de Lincoln, Pedro Páramo, Un vecino gruñón y Jurassic World: Renace, ha sido vinculado recientemente con la estrella internacional. Los internautas se preguntan si la interacción es meramente amistosa o el inicio de una relación amorosa.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan los rumores. Sin embargo, la cantante reveló en una entrevista reciente con la revista People que no está interesada en iniciar una nueva relación sentimental, lo que alimenta la especulación sobre la naturaleza del encuentro.
El momento captado coincidió con la llegada de Shakira a Los Ángeles para promocionar su último proyecto musical, mientras García‑Rulfo se encontraba en la ciudad por compromisos de rodaje. Ambos fueron vistos esperando un automóvil que abordaron juntos, generando una oleada de comentarios y memes en plataformas como Twitter, TikTok y Facebook.
Los seguidores de la cantante y del actor continúan vigilando sus redes sociales en busca de pistas, mientras los medios de comunicación locales y nacionales siguen de cerca la evolución de este posible vínculo.