¿Nuevo romance? Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores tras encuentro en Los Ángeles

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La cantante colombiana y el actor de cine y televisión fueron fotografiados conversando y abordando un automóvil en Los Ángeles, lo que desató rumores de romance que ambos aún no confirman.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 08:48 AM.