Tom Holland confirma su matrimonio con Zendaya y relata la confusión de su abuela

Tom Holland puso fin a meses de especulaciones sobre su vida personal al confirmar que está casado con la actriz Zendaya. En una entrevista concedida a la agencia EFE, el protagonista de Spider‑Man explicó que la polémica surgió después de que imágenes generadas por inteligencia artificial mostraran una supuesta boda en el Lago de Como, lo que llevó a su abuela a pensar que no había sido invitada al enlace.
Cuando el entrevistador le preguntó si tuvo que aclarar la situación con otros familiares, Holland respondió con humor: “No, porque todos estaban ahí”. El periodista de Esquire admitió no saber que la boda ya se había celebrado, pero el actor cerró el tema diciendo: “Eso es todo lo que vas a obtener sobre eso”. No reveló fecha, lugar ni detalles de la ceremonia.
Holland aprovechó la oportunidad para hablar del papel fundamental de Zendaya en su vida, describiéndola como “mi mejor amiga” y la persona con la que quiere compartir su futuro. Ambos, conscientes de las exigencias de la fama, afirman que su relación se basa en apoyo mutuo y comprensión.
La pareja inició su romance durante el rodaje de Spider‑Man: Homecoming (2016) y, tras años de discreción, confirmaron su vínculo en 2021. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más seguidas de Hollywood.
La confirmación del matrimonio llega en medio de la gira promocional de Spider‑Man: Brand New Day, la cuarta película de la saga. Zendaya comentó que la nueva entrega muestra a Peter Parker y MJ enfrentando decisiones propias de la adultez, mientras Holland señaló que la cinta se centra más en el hombre detrás de la máscara, explorando temas como identidad, amistad y el apoyo de los seres queridos.
Spider‑Man: Brand New Day se estrenará en México el 29 de julio bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.