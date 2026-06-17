Tom Holland confirma su matrimonio con Zendaya y relata la confusión de su abuela

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El actor británico confirmó por primera vez su boda con Zendaya, aclaró que las imágenes falsas de IA que mostraban una ceremonia en el Lago de Como no son reales y explicó que su abuela creyó no haber sido invitada. Holland mantuvo en reserva los detalles del enlace, pero destacó la importancia de Zendaya en su vida mientras promocionan "Spider‑Man: Brand New Day".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:13 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 05:45 AM.