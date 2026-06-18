Angelina Jolie: “Mis hijos me devolvieron el espíritu de lucha”

...

En una entrevista con Variety, la actriz reveló que, después de la separación y la larga batalla legal, sus hijos mayores la motivaron a retomar la actuación y a reconectar con su esencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 11:01 AM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 11:48 AM.