Angelina Jolie: “Mis hijos me devolvieron el espíritu de lucha”

Angelina Jolie declaró recientemente en una entrevista concedida a Variety que sus hijos fueron la principal fuerza que la ayudó a recuperar su "espíritu de lucha" tras la mediática separación de Brad Pitt y la conclusión del proceso de divorcio, finalizado hace un año y medio.
La actriz explicó que, durante varios años, sintió que había perdido una parte esencial de sí misma, llegando a "derrumbarse" ligeramente. Sin embargo, el apoyo de sus seis hijos —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne—, ahora casi adultos, la impulsó a volver a explorar facetas que había dejado de lado.
"Mis hijos ya casi todos son adultos, así que quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía les caigo bien, lo cual dice mucho", afirmó Jolie, subrayando que la familia es el motor de su nueva etapa.
Este renacer coincide con su regreso a la actuación, destacando su participación en la película Couture, donde comparte pantalla con su hijo Maddox. La actriz recordó que, antes del divorcio, había dejado prácticamente la actuación para enfocarse en la dirección y sus proyectos humanitarios, pero la ruptura la llevó a replantear sus prioridades.
"Había dejado prácticamente la actuación antes de mi divorcio. Pero de repente, la única forma de estar más en casa y ausentarme por periodos cortos, además de ganar un buen dinero, era volver a actuar", explicó.
Lejos de las polémicas legales que aún persisten con Brad Pitt, como la disputa por el viñedo Château Miraval, Jolie parece centrada en una fase marcada por la familia y la búsqueda de una versión más auténtica de sí misma, llegando incluso a describirse como "más punk" en esta nueva etapa.