“Gracias por estar viva”: Gomita rompe en llanto al recordar su operación

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La influencer Gomita lloró durante el estreno del "Circo de Gomita y Lapizín" en Iztapalapa, recordando la cirugía de urgencia que la salvó y agradeciendo a su familia y seguidores por mantenerla con vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 08:36 AM.