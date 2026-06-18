“Gracias por estar viva”: Gomita rompe en llanto al recordar su operación

Gomita se mostró visiblemente emocionada al concluir la función inaugural del "Circo de Gomita y Lapizín: El Recreo Tour" en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde rompió en llanto y agradeció a su familia y a sus seguidores por haberla llevado al hospital y salvarle la vida.
El episodio ocurrió el 12 de junio, tras la presentación del espectáculo que ella y su hermano Lapizín habían anticipado durante semanas. Al final del show, la creadora de contenido, acompañada de su madre y su hermano, expresó: "Gracias por llevarme al hospital, gracias por estar viva", mientras el público aplaudía la emotiva escena.
La crisis que motivó esas palabras se remonta a principios de febrero de 2026, cuando Gomita fue ingresada de urgencia y se sometió a una cirugía para reparar una hernia de Petersen, complicación poco frecuente asociada al bypass gástrico que se realizó hace cinco años. La intervención, descrita por la influencer como "el giro más grande de mi vida", la dejó en recuperación y con un intenso desgaste emocional, agravado por los constantes señalamientos y comentarios negativos en redes sociales.
En sus historias de Instagram, Gomita aclaró que, pese a los rumores de un supuesto fallecimiento, su prioridad era recuperarse y fortalecer su salud. La influencer también habló de la presión que genera la exposición pública y de cómo la reconciliación reciente con su padre ha sido un apoyo importante en su proceso.
El circo, instalado entre Periférico y Eje 5 en Iztapalapa, representa para los hermanos un proyecto de vida que retoma sus raíces circenses familiares. El espectáculo, que combina acrobacias, música y humor, busca ofrecer al público una experiencia de "recreo" y, al mismo tiempo, simboliza la superación personal de Gomita tras su grave problema de salud.
El emotivo abrazo final entre Gomita, Lapizín y su madre culminó con una ovación del público, que aplaudió no solo el talento artístico, sino también la valentía de la influencer al compartir su vulnerabilidad.