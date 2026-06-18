El Mundial 2026 trae a estrellas del K-pop a México y desata la euforia de los fans

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El Mundial 2026 ha convertido a México en punto de encuentro para figuras del K‑pop, que aprovechan los partidos de la selección surcoreana para visitar Guadalajara y otras ciudades. Karina y Winter de Aespa, la ex‑líder de IZ*ONE Kwon Eun‑bi y la cantante Hayoung (Oh Ha‑young) son algunos de los idols que han compartido su paso por el país, generando gran expectación entre los fanáticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 08:48 AM.