El Mundial 2026 trae a estrellas del K-pop a México y desata la euforia de los fans

Con la llegada de la selección de Corea del Sur a los estadios mexicanos para disputar el Mundial 2026, el país se ha convertido en escenario no solo deportivo, sino también cultural, al recibir a varias celebridades del K‑pop que han aprovechado la ocasión para conectar con sus seguidores latinoamericanos.
Kwon Eun‑bi: Ex‑líder del grupo IZ*ONE, Kwon Eun‑bi llegó a México tras su paso a la carrera solista. En sus publicaciones mostró encuentros con fanáticos y visitas a lugares emblemáticos de la ciudad, destacando su nuevo sencillo "Door".
Hayoung (Oh Ha‑young): Conocida por su paso por Apink y su carrera como solista, la joven cantante y actriz surcoreana estuvo presente en eventos promocionales vinculados al Mundial, participando en entrevistas y sesiones de fotos que resaltaron la creciente popularidad del K‑pop en México.
Empresas de turismo y marcas de consumo han aprovechado la ocasión para lanzar campañas conjuntas, mientras que los medios mexicanos cubren con detalle cada aparición, consolidando al K‑pop como una de las tendencias culturales más relevantes del evento deportivo.