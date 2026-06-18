Livia Brito se libra temporalmente de posible condena tras resolución judicial

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Un juez federal admitió a trámite el amparo presentado por la defensa de Livia Brito, suspendiendo la audiencia penal que podía derivar en hasta seis años de cárcel y el pago de 1,200,000 pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 09:12 AM.