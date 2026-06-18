La insólita boda de Olivia Wilde a los 19 años que terminó en una gran lección

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En el podcast *Call Her Daddy*, la actriz y directora Olivia Wilde revivió su matrimonio con Tao Ruspoli, celebrado en el festival Burning Man cuando tenía 19 años, y reflexionó sobre la impulsividad juvenil, el divorcio amistoso y su trayectoria posterior en el cine y la televisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 08:57 AM.