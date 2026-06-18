Luis Miguel se recupera favorablemente tras cirugía cardíaca de emergencia

El Sol de México, Luis Miguel, salió del quirófano tras una cirugía cardíaca de emergencia y, según la revista española Semana, su recuperación avanza de forma favorable. El procedimiento, realizado por un equipo de alto nivel encabezado por el cardiólogo español Valentín Fuster, fue calificado como exitoso y sin complicaciones mayores.
El director de Semana, Jorge Borrajo, informó que el cantante permanecerá ingresado durante los próximos días, pero que se contempla darle el alta pronto. “La operación y la recuperación están siendo muy favorables”, declaró el medio, añadiendo que el artista lleva ya dos semanas recuperándose sin incidentes.
En medio de la incertidumbre que generaron los rumores en redes sociales, la diseñadora de modas Paloma Cuevas ha mostrado un apoyo constante al cantante. Según los reportes, Cuevas ha suspendido su agenda laboral y ha viajado en avión privado para estar al lado de Luis Miguel, a pesar de sus responsabilidades familiares y sus hijas en edad escolar.
“Ella está preocupada, la operación ha sido delicada y ha estado yendo y viniendo porque tiene hijas en edad escolar. Por suerte, tiene un avión privado a su disposición”, señaló la publicación de Semana. La relación entre ambos, que se remonta a la infancia pero se formalizó en 2022, ha sido mantenida en la más estricta reserva, aunque Cuevas ha expresado en entrevistas anteriores que Luis Miguel siempre fue su amor platónico y que ahora están felices juntos.
Los seguidores del cantante han inundado las redes con mensajes de aliento y buenos deseos. Mientras tanto, el equipo médico del artista mantiene la confidencialidad sobre detalles clínicos, limitándose a confirmar que la recuperación sigue el curso esperado y que no se anticipan complicaciones.
En conclusión, Luis Miguel se encuentra estable, bajo observación y con perspectivas de alta hospitalaria en los próximos días, mientras Paloma Cuevas continúa brindándole su apoyo incondicional.