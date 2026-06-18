Luis Miguel se recupera favorablemente tras cirugía cardíaca de emergencia

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El cantante Luis Miguel se recupera favorablemente después de una cirugía cardíaca en Nueva York. La diseñadora Paloma Cuevas ha estado a su lado, removiendo su agenda para acompañarlo. El equipo médico, liderado por el cardiólogo Valentín Fuster, asegura que no hay complicaciones y se prevé el alta en los próximos días.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 02:48 PM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 03:01 PM.