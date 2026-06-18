“Hemos perdido un alma hermosa”: el conmovedor tributo de Post Malone a Oliver Tree

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El cantante estadounidense dedicó su show en el Rogers Stadium a su amigo fallecido en el accidente de helicópteros en Brasil, describiéndolo como un “caballero maravilloso” y brindó con una lata de cerveza en su honor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 08:29 AM.