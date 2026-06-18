“Hemos perdido un alma hermosa”: el conmovedor tributo de Post Malone a Oliver Tree

En el concierto de Post Malone celebrado ayer en el Rogers Stadium, el artista tomó varios minutos para rendir un sentido homenaje a su amigo Oliver Tree, quien perdió la vida el pasado domingo en un trágico choque de dos helicópteros sobre Río de Janeiro.
El cantante, que encabezó el espectáculo ante una multitud entusiasta, dedicó la presentación a “un hombre absolutamente maravilloso”. Declaró que el concierto era, para él, “una celebración a la vida de un hombre maravilloso” y describió a Tree como “un caballero, tan hermoso que inspiró al mundo con su arte, con su corazón y con su alma”.
Tras sus palabras, Post Malone derramó una lata de cerveza sobre el escenario como símbolo de respeto y camaradería, invitando al público a “pasar una gran noche y homenajear a este caballero”.
El accidente que cobró la vida de Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como “Gaspi”, ocurrió en el barrio Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro. Dos helicópteros colisionaron y se estrellaron en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, provocando un incendio que destruyó al menos veinte vehículos. No hubo sobrevivientes.
El fallecimiento de Tree ha generado una ola de lamentos y tributos en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes recuerdan su estilo singular y su energía creativa. El homenaje de Post Malone se suma a los numerosos reconocimientos que se han realizado en los últimos días.
Los organizadores del concierto confirmaron que el espectáculo continuará con el programa previsto, mientras los asistentes y fanáticos de ambos artistas comparten el recuerdo de una figura que, según palabras de Malone, “hemos perdido un alma hermosa”.