Esposa de Julián Quiñones le dedica emotivo mensaje antes del México vs Corea.

El respaldo familiar de Julián Quiñones ha cobrado protagonismo en las horas previas al esperado duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026. Tras anotar el primer gol del torneo en el debut de la Selección, el delantero colombiano naturalizado se convirtió en figura central del Tri y, con ello, en objeto de admiración y controversia.
En medio de los preparativos para el segundo partido del Grupo A, Ana Gabriela Amato utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de aliento a su esposo, quien se encuentra concentrado con la selección en Guadalajara mientras milita en un club de Arabia Saudita. La distancia física entre ambos, mantenida mediante videollamadas y mensajes, ha sido resaltada en la publicación.
La ausencia de Amato en el Mundial ha generado opiniones encontradas. Algunos usuarios la consideran un ejemplo de confianza y apoyo a distancia, mientras que otros la critican por no acompañar a su esposo en territorio nacional, señalando que su presencia podría reforzar la imagen de integración del jugador.
El debate se extiende a la naturalización de Quiñones. Mientras una parte de la afición celebra su aporte al ataque mexicano y lo ve como un símbolo de la diversidad que enriquece al Tri, otro sector cuestiona la decisión del delantero de representar a México en lugar de Colombia, alimentando la polémica sobre identidad y lealtad.
En redes sociales, los comentarios se polarizan: quienes defienden a Amato destacan el papel de la familia como motor motivacional del futbolista; los críticos, en cambio, lo interpretan como una muestra más de la polémica naturalización que divide a ciertos sectores.
El encuentro con Corea del Sur representa el reto más exigente para México hasta ahora, con ambos equipos sumando tres puntos tras sus victorias iniciales. El partido, que se jugará en el Estadio Jalisco, definirá el liderato del grupo y contará con el impulso del público local. La suspensión del defensor César Montes obliga al técnico Javier Aguirre a buscar alternativas defensivas.
Corea del Sur llega con la amenaza de su estrella Heung‑min Son y el recuerdo de la victoria mexicana en el Mundial 2018. La actuación de Quiñones, el entorno emocional generado por su familia y la discusión en redes reflejan la complejidad que rodea a la selección mexicana en este certamen.
El desenlace del duelo servirá para medir no solo el rendimiento deportivo del Tri, sino también el pulso de una afición que se debate entre la aceptación total de sus nuevos referentes y la defensa de sus tradiciones futbolísticas. En este contexto, el apoyo de Ana Gabriela Amato se ha convertido en un símbolo de las nuevas dinámicas que atraviesa la Selección, donde los lazos personales y la diversidad de origen redefinen el sentido de pertenencia dentro y fuera del campo.