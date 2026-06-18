Esposa de Julián Quiñones le dedica emotivo mensaje antes del México vs Corea.

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En los días previos al duelo México‑Corea del Grupo A del Mundial 2026, el mensaje de apoyo de Ana Gabriela Amato a su esposo, el delantero naturalizado Julián Quiñones, ha generado un debate polarizado entre los aficionados, que discuten tanto su ausencia física como la naturalización del jugador.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/06/2026 04:17 PM.
En Espectáculos y editada el 18/06/2026 04:29 PM.