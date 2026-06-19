Antonia Andrade niega a su padre y exige justicia por el caso Trevi-Andrade

...

La hija de Sergio Andrade, Antonia, publicó una carta abierta en la que rechaza cualquier vínculo paterno con el exproductor y le exige entregarse a las autoridades por las graves acusaciones que pesan sobre él. La declaración surge en medio de la reactivación de investigaciones sobre el Clan Trevi‑Andrade en Argentina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 12:26 PM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 11:58 AM.