Bruce Willis reaparece en video y emociona a sus seguidores en medio de su enfermedad

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Emma Willis compartió un video en el que se muestra a Bruce Willis, generando debate sobre si se trata de material reciente o de archivo. El clip coincide con la reciente revelación de la demencia frontotemporal del actor y la labor filantrópica de su fundación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 05:22 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 05:48 AM.