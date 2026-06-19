Bruce Willis reaparece en video y emociona a sus seguidores en medio de su enfermedad

La actriz y productora Emma Willis volvió a colocar a su esposo, el icónico actor de cine de acción Bruce Willis, en el centro de la atención pública al publicar un video en sus redes sociales. En la breve grabación, el artista aparece sonriendo y saludando a la cámara, mientras su esposa acompaña la publicación con un mensaje de orgullo por la trayectoria y los proyectos que ha impulsado.
Algunos internautas aseguran que el material corresponde a una filmación antigua, señalando la forma de actuar y la calidad de la imagen como indicios de que no se trata de un registro reciente. Sin embargo, la propia Emma aclaró que el video forma parte de una reflexión sobre la vida del actor a los 40 años y sirve para difundir la labor de la fundación que él y su familia han creado, la cual está enfocada en apoyar a pacientes con demencia y sus familias.
El actor, reconocido mundialmente por papeles en Die Hard, Armageddon y The Sixth Sense, se ha mantenido alejado del ojo público desde que, en marzo de 2022, su familia anunció su retiro definitivo de la actuación tras un diagnóstico de afasia. Un año después, en 2023, se confirmó que la condición era demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando alteraciones en el comportamiento, el lenguaje y la motricidad.
La DFT difiere de otras demencias, como la enfermedad de Alzheimer, pues sus primeros síntomas no son pérdidas de memoria, sino cambios conductuales y dificultades comunicativas, lo que explica la aparición de la afasia como síntoma inicial.
El video de Emma Willis, más allá de ofrecer una imagen esperanzadora del actor, busca reforzar la visibilidad de esta causa y motivar a la sociedad a involucrarse en la lucha contra la demencia.
Mientras tanto, los seguidores del legendario actor continúan atentos a cualquier novedad, esperanzados de que la fundación siga creciendo y que la historia de Bruce Willis inspire a otros a enfrentar adversidades con dignidad.