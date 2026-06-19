Cate Blanchett asume la Cátedra Visitante de Teatro Contemporáneo en Oxford

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La ganadora del Oscar, Cate Blanchett, se incorpora como profesora honoraria a la Universidad de Oxford, ocupando la prestigiosa Cátedra Visitante Cameron Mackintosh de Teatro Contemporáneo en St Catherine’s College.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 05:15 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 05:34 AM.