Cate Blanchett asume la Cátedra Visitante de Teatro Contemporáneo en Oxford

La actriz australiana Cate Blanchett, conocida por su versatilidad y múltiples premios de la Academia, ha sido nombrada profesora honoraria de la Universidad de Oxford. A partir de este mes ocupará la Cátedra Visitante Cameron Mackintosh de Teatro Contemporáneo, un puesto de carácter académico que se desarrollará dentro del St Catherine’s College.
El nombramiento, anunciado oficialmente por los canales digitales de la universidad, no implica un retiro definitivo de la pantalla, sino una ampliación del compromiso de Blanchett con el arte dramático. En esta nueva faceta, la actriz impartirá conferencias, talleres y seminarios dirigidos a estudiantes de artes escénicas, compartiendo su experiencia acumulada en más de tres décadas de carrera cinematográfica y teatral.
La cátedra, creada en 1990 gracias al productor teatral Sir Cameron Mackintosh, ha sido históricamente ocupada por figuras de la talla de Sir Peter Hall, Sir Ian McKellen y Dame Judi Dench. La incorporación de Blanchett sitúa a la actriz entre un selecto grupo de leyendas que han contribuido a la formación de nuevas generaciones de artistas.
Entre las actividades previstas, la profesora visitante liderará un programa de estudio de obras contemporáneas, fomentará la investigación sobre la intersección entre cine y teatro, y colaborará con compañías locales para producir representaciones experimentales dentro del campus.
Este paso marca una nueva etapa en la vida profesional de Blanchett, quien en los últimos años ha intensificado su participación en causas humanitarias y filantrópicas. Sin embargo, su incursión en la academia no descarta futuros proyectos cinematográficos; al contrario, podría abrir oportunidades para que sus estudiantes colaboren en producciones internacionales.
El nombramiento ha generado gran expectación entre la comunidad estudiantil y el público en general, que ve en esta decisión una señal de que el arte trasciende los escenarios y las pantallas, encontrando también su lugar en la enseñanza superior.