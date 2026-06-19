Hassan Akkad, activista y ganador del BAFTA, es detenido en Siria

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Hassan Akkad, activista y realizador galardonado con un BAFTA en 2017, fue arrestado en Damasco por presuntos delitos informáticos, según la Fiscalía General de Siria. El caso ha generado preocupación internacional por la falta de detalles y la posible vulneración de derechos humanos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 10:57 AM.