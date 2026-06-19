Hassan Akkad, activista y ganador del BAFTA, es detenido en Siria

Las autoridades sirias detuvieron al activista y cineasta Hassan Akkad, ganador del premio BAFTA en 2017, bajo una investigación por presuntos delitos de ciberdelincuencia, informó la Fiscalía General de Damasco y varios medios locales.
El fiscal general de la capital, Hossam Sultan Khattab, confirmó que Akkad está siendo investigado por "varias denuncias" presentadas bajo la legislación de ciberdelincuencia del país. El proceso, según el comunicado, se lleva a cabo bajo supervisión judicial y el caso permanece abierto, aunque no se revelaron los cargos específicos.
Según la campaña ciudadana "¡Devuélvannos el dinero que nos deben!", encabezada por el propio Akkad para dar seguimiento a promesas de financiamiento de proyectos humanitarios, el cineasta recibió una citación de la Dirección de Ciberseguridad el 4 de junio. Al presentarse el 7 de junio, se le solicitó regresar con su teléfono móvil, que no llevaba consigo.
Testigos de la campaña relataron que el arresto ocurrió el miércoles pasado en una cafetería de Damasco, donde Akkad estaba acompañado por periodistas extranjeros. Cinco hombres vestidos de civil ingresaron al establecimiento, pidieron el teléfono del cineasta y, tras una discusión cuando se les solicitó identificación o una orden judicial, le informaron que quedaba detenido. Los agentes alegaron pertenecer al Departamento de Seguridad Criminal, pero no mostraron credenciales ni documentación oficial.
Hasta el momento, las fuerzas de seguridad sirias no han emitido una respuesta pública sobre las acusaciones.
La detención de Akkad ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y la protección de activistas en Siria, y ha sido seguida de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos que exigen transparencia y el respeto al debido proceso.