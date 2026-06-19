Justicia pone fin al litigio entre Daddy Yankee y Mireddys González

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución definitiva que desestima la apelación presentada por el cantante Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, en el proceso de liquidación patrimonial derivado de su separación de Mireddys González.
La decisión, que se hizo pública tras una audiencia transmitida por Telemundo Puerto Rico, sella una batalla judicial que se prolongó por más de doce meses y que transitó por varias instancias judiciales antes de arribar al máximo tribunal de la isla.
Según explicó el abogado del cantante, Pablo Lugo, la sentencia es final y sin posibilidad de nuevos recursos. "No existen más vías de impugnación; la determinación es firme y vinculante", afirmó el jurista, quien añadió que la resolución permitirá a González reclamar la parte que le corresponde dentro del proceso de liquidación de activos.
El caso se asemeja, según el abogado, a la división de un patrimonio común tras una separación, en la que cada parte tiene derecho a la porción que le corresponde. En este contexto, la exesposa de Daddy Yankee solicitó una suma de cinco millones de dólares, cifra que, a juicio de los representantes legales, debe evaluarse dentro del total del patrimonio involucrado.
Con la sentencia, se cierra una etapa de incertidumbre para ambas partes y se abre la fase de ejecución de la liquidación, que incluirá la distribución de bienes, cuentas y derechos de autor que forman parte del patrimonio del artista.
El fallo también envía un mensaje claro a la comunidad jurídica puertorriqueña sobre la firmeza de las decisiones del Tribunal Supremo en casos de derecho de familia y patrimonial.