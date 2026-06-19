Justicia pone fin al litigio entre Daddy Yankee y Mireddys González

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El máximo tribunal puertorriqueño rechazó la apelación de Raymond Ayala, alias Daddy Yankee, poniendo fin a una contienda legal de más de un año sobre la liquidación de bienes tras su separación de Mireddys González.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 09:00 AM.