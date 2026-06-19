Fallece James Barker, productor de “Love Island USA”, durante grabaciones de la octava temporada

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El productor de televisión James Barker murió repentinamente el 12 de junio mientras se filmaba la octava temporada de “Love Island USA”. El equipo del reality rindió homenaje al colaborador, describiéndolo como una “pérdida irreparable”. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento ni los arreglos funerarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 05:18 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 08:28 AM.