Fallece James Barker, productor de “Love Island USA”, durante grabaciones de la octava temporada

Irreparable pérdida para la producción de “Love Island USA”. James Barker, de 40 años, falleció el 12 de junio durante la grabación de la octava temporada del popular reality de citas, según reportes de medios internacionales.
El productor había experimentado una “emergencia médica inesperada” pocos días antes, pero los detalles de la causa de su muerte no han sido divulgados. Tras confirmarse el deceso, el equipo del programa dedicó un emotivo homenaje en una de sus transmisiones, mostrando un video con momentos icónicos de Barker y una reflexión sobre su legado.
En un comunicado oficial, la cadena ITV y la plataforma Peacock expresaron su dolor: “La irreparable pérdida de James se ha sentido profundamente no solo en toda la producción de Love Island USA, sino en ITV y Peacock. Era un miembro muy querido y valioso de nuestra gran familia, cuya amabilidad, talento y dedicación dejaron una huella imborrable en todos nosotros y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar con él. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de James”.
James Barker se incorporó al equipo de “Love Island USA” en 2020 como productor de guión y, poco después, fue ascendido a productor ejecutivo. Su carrera en la industria televisiva comenzó en 2011, participando en diversos proyectos antes de consolidarse en el reality que ha alcanzado gran popularidad en Estados Unidos.
Su última publicación en redes sociales, a principios de junio, promocionaba la nueva temporada del programa: “Nuestros isleños se sienten como la mejor parte de nosotros, y las historias se sienten perfectas y poderosas… Espero que todos estéis disfrutando de la nueva temporada que os trae un gran equipo de gente brillante”.
“Love Island USA” reúne a desconocidos en una isla privada, donde deben formar parejas para permanecer en el juego y aspirar al premio de 100 mil dólares. Desde su estreno en 2019, el programa ha completado ocho temporadas y se ha convertido en un referente del entretenimiento juvenil.
Hasta el momento, la familia de Barker no ha anunciado los detalles de los ritos funerarios ni la causa específica de su fallecimiento.