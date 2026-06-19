Juanita, la nueva sensación del Mundial 2026: la pata que conquistó el Zócalo

El Mundial 2026 sigue generando historias fuera de los estadios y, tras la explosiva popularidad del pato Merlín, una nueva ave ha captado la atención del público: una pata bautizada por los asistentes como “Juanita”.
Juanita fue avistada recorriendo el Centro Histórico y el Fan Fest del Zócalo el 19 de junio, día en que México venció 1‑0 a Corea del Sur y aseguró su pase a la siguiente ronda. Lo llamativo fue su atuendo: una falda blanca inspirada en la vestimenta tradicional mexicana y un jersey verde de la Selección, lo que provocó una rápida difusión en redes sociales.
Los internautas no tardaron en comparar a Juanita con Merlín, el pato que se ha convertido en embajador de la FIFA en México y que suele aparecer con la camiseta verde y tenis negros. Los memes y publicaciones se multiplicaron en cuestión de horas, convirtiendo a la ave en una de las protagonistas de la conversación digital sobre la Copa del Mundo.
Merlín, en su punto álgido de popularidad, ha sido reconocido oficialmente por la organización de la FIFA en México, recibiendo un pasillo de honor durante una actividad del Fan Fest. Su éxito se atribuye a la combinación de su apariencia, el vestuario alusivo a la Selección y el ambiente festivo que rodea sus apariciones, convirtiéndolo en un símbolo espontáneo del folclore y la alegría mexicana.
Con la irrupción de Juanita, la narrativa se enriquece con la posibilidad de futuras apariciones conjuntas. Aunque no existe una relación oficial entre ambos animales, la imaginación de los aficionados ya visualiza a la pareja emplumada acompañando al público en las actividades del torneo.
Este fenómeno demuestra que la Copa del Mundo no solo se vive dentro de los estadios; las calles, plazas y fan zones también generan historias que capturan la atención de miles y se convierten en parte del recuerdo colectivo de un torneo histórico.