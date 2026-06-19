Juanita, la nueva sensación del Mundial 2026: la pata que conquistó el Zócalo

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Durante el Fan Fest del Zócalo, una pata llamada “Juanita” apareció vestida con falda tradicional y jersey de la Selección, generando una ola de memes y comparaciones con Merlín, el pato embajador de la FIFA en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 12:27 PM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 03:18 PM.