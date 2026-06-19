Lupillo Rivera abre la puerta a un dueto con Nodal pese a pleito con Belinda

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En conferencia de prensa el 16 de junio, Lupillo Rivera declaró que no se opone a trabajar con Christian Nodal, aunque mantiene activo el proceso judicial contra Belinda por su libro autobiográfico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 05:19 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 08:16 AM.