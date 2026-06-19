Lupillo Rivera abre la puerta a un dueto con Nodal pese a pleito con Belinda

Los medios de comunicación recibieron el 16 de junio la declaración de Lupillo Rivera, quien afirmó que “no se opone a hacer algo con ningún artista” al ser consultado sobre un posible dueto con Christian Nodal. El cantante de 54 años describió la idea como “estaría suave”, aunque aclaró que aún no existe conversación al respecto.
El comentario cobra mayor relevancia porque Rivera mantiene un litigio activo contra Belinda, quien fuera pareja de Nodal entre 2020 y 2022. El proceso, iniciado por el cantante tras afirmar haber tenido una relación sentimental con la artista, incluye una contrademanda por falsedad, falsas imputaciones y fraude, y se centra en pasajes de su libro Tragos Amargos que mencionan a la cantante.
Rivera descartó cualquier intento de negociación extrajudicial, indicando que “no ha habido ningún acuerdo” y que la estrategia queda en manos de sus abogados. Asimismo, fue tajante al preguntar si retiraría los pasajes del libro: “No, esas se quedan para siempre, esas ya nadie las quita”.
La posible colaboración uniría a dos figuras del regional mexicano separadas por 27 años de edad y por trayectorias distintas: Lupillo Rivera, nacido en 1972, es un referente de la banda y el corrido tradicional; Christian Nodal, nacido en 1999, ha impulsado el “mariacheño”, fusión de mariachi y norteña, y ha incursionado en pop latino. Ambos han sido coaches en La Voz México y comparten la presencia de Belinda como figura central en sus vidas fuera del escenario.
Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, forjó su carrera en la disquera familiar Cintas Acuario y fue el primer artista mexicano‑angelino en llenar el Anfiteatro Universal de Los Ángeles en 2002. Nodal, por su parte, alcanzó la fama a los 17 años con “Adiós Amor” y ha obtenido tres Grammy Latinos, además de ser el primer regional mexicano en entrar al Billboard Hot 100 con “Botella Tras Botella”.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso y los abogados de ambas partes continúan la defensa de sus intereses, dejando la posibilidad de una colaboración musical en el aire.