“Defender tu trabajo no debería ser delito”: Maite Perroni respalda a Tovar

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La actriz y cantante Maite Perroni habló en exclusiva para Quién sobre el proceso judicial que enfrenta su esposo, el productor Andrés Tovar, tras una denuncia de Imagen Televisión por un presunto fraude de 150 millones de pesos. Perroni rechazó las acusaciones, describió la situación como una defensa de derechos de autor y resaltó el apoyo familiar y del sector.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 03:24 PM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 03:30 PM.