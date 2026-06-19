“Defender tu trabajo no debería ser delito”: Maite Perroni respalda a Tovar

La actriz y cantante Maite Perroni, en entrevista exclusiva para la revista Quién, rompió su silencio y defendió públicamente a su esposo, el productor Andrés Tovar, quien ha sido vinculado a proceso tras una denuncia de Imagen Televisión por un presunto fraude de 150 millones de pesos.
Según el comunicado de Tovar, la controversia se originó en 2024 cuando la televisora presentó una denuncia por supuesta falsedad de declaraciones y fraude procesal. El productor contestó que la acción judicial es consecuencia de una demanda civil que él mismo interpuso para reclamar derechos de autor y pagos pendientes por su trabajo en programas como Sale el Sol y Acércate a Rocío. Tovar enfatizó que "una vinculación a proceso no significa culpabilidad" y que cuenta con los recursos legales necesarios para demostrar su inocencia.
Maite Perroni, quien conoce a Andrés desde la adolescencia, describió al productor como un hombre de disciplina, entrega y pasión, capaz de liderar equipos y proyectos con determinación. "Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión. Defender tu trabajo y tus derechos no debería convertirse en delito", afirmó la actriz.
La pareja ha vivido la situación como familia, manteniendo la unión y la confianza. "No ha sido fácil, pero nunca dejaré de recordarle quién es cuando las circunstancias externas intentan definirlo", declaró Perroni, quien añadió que la familia se encuentra en paz y agradecida por el apoyo recibido de colegas, amigos y seguidores.
En cuanto a la exposición mediática, Maite explicó que ha aprendido a poner límites y a hablar con claridad y firmeza cuando es necesario. "Los años no pasan en vano; aprendí a quedarme callada para no incomodar, pero también a expresar mi postura cuando la injusticia lo exige", señaló.
La actriz también comentó cómo equilibra su faceta de madre, artista y esposa en medio de la crisis, resaltando la importancia de la certeza y la claridad interior. "Mientras sepas quién eres, nada puede moverte de tu centro", concluyó.
Finalmente, Perroni subrayó que la experiencia ha reforzado su vínculo como pareja y como familia, y que seguirán caminando juntos, apoyados por una red de cariño y solidaridad que los mantiene firmes ante cualquier adversidad.