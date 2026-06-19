Preocupa la salud de Miguel Ríos: cancela dos shows por accidente doméstico

El cantante español Miguel Ríos, intérprete de "La puerta de Alcalá" y figura emblemática del rock en español, anunció la suspensión de dos presentaciones de su gira "El último vals" tras sufrir un leve traumatismo craneal causado por un accidente doméstico.
Según el comunicado oficial de su equipo, el artista experimentó "un pequeño accidente doméstico" que le provocó "un leve traumatismo craneal". Los especialistas recomendaron reposo absoluto durante varios días para favorecer su recuperación, a pesar de que su evolución clínica es favorable.
Como consecuencia inmediata, se cancelaron los conciertos programados para el 19 de junio en Ourense, España, y para el 23 de junio en Arucas, Gran Canaria. El Ayuntamiento de Ourense confirmó que Miguel Ríos no participará en las fiestas locales y que, en breve, anunciará el artista que ocupará el espacio vacante. En Gran Canaria, la organización local también informó la suspensión del evento.
El equipo de management dejó abierta la posibilidad de reprogramar ambas fechas una vez concluido el periodo de reposo. "En los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas", se lee en el comunicado.
Asimismo, el comunicado incluyó un mensaje dirigido al público que adquirió entradas: "Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo de todos sus seguidores". Miguel Ríos, por su parte, expresó su agradecimiento personal por las muestras de respaldo recibidas.
Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Miguel Ríos ha dejado un legado musical que incluye éxitos como "Himno a la alegría", "Santa Lucía", "Bienvenidos" y "El rock de una noche de verano", además de su participación en "La puerta de Alcalá" junto a Ana Belén.