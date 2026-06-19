Preocupa la salud de Miguel Ríos: cancela dos shows por accidente doméstico

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El cantante español Miguel Ríos sufrió un leve traumatismo craneal tras un accidente doméstico. Los médicos le recomiendan varios días de reposo, lo que obligó a cancelar los conciertos de Ourense (19 jun) y Arucas (23 jun) dentro de su gira “El último vals”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 05:19 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 05:50 AM.