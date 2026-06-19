"Trágico final: muere Paul Avery, actor de Superman, junto a su esposa en incendio

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El actor Paul Avery y su esposa Sheila murieron atrapados en un incendio en su vivienda. La causa del siniestro sigue bajo investigación y la comunidad cinematográfica lamenta la pérdida de una figura versátil del cine y periodismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 03:27 PM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 03:41 PM.