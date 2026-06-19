"Trágico final: muere Paul Avery, actor de Superman, junto a su esposa en incendio

Una madrugada de horror terminó en tragedia para Paul Avery, reconocido por su papel en "Superman" (1978), y su esposa Sheila Avery. Ambos quedaron atrapados en un incendio que consumió su casa, y pese a la rápida intervención de los bomberos, fueron encontrados inconscientes y en estado crítico. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar no fueron suficientes y la pareja falleció en el lugar.
La noticia fue confirmada por su hija, Kyle Avery, a través de una publicación en Facebook donde expresó el profundo dolor de la familia. Hasta el momento, la causa del incendio permanece bajo investigación, lo que genera incertidumbre sobre si se trató de un accidente doméstico o de algún factor externo.
Paul Avery inició su carrera actoral en la década de los setenta, participando en cine y televisión. Su papel más recordado es el de General Zod en "Superman" (1978), película emblemática del género de superhéroes. También formó parte de la telenovela "Todos mis hijos", lo que le valió reconocimiento entre distintas generaciones de televidentes.
Tras retirarse de la actuación, Avery se reinventó como periodista. Trabajó para el New York Times y fue cofundador del periódico local Ridge View Echo, donde colegas lo describieron como “el hombre más interesante del mundo”. Además, fue veterano de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y piloto, añadiendo más facetas a su trayectoria.
La comunidad del cine clásico y sus seguidores lamentan la pérdida de un profesional que, aunque no siempre bajo los reflectores, dejó una huella importante tanto en la pantalla como en la prensa. Se espera que las autoridades publiquen pronto los resultados de la investigación del siniestro.