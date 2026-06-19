Pepe Aguilar se conmueve al recordar a su padre: 'Me toca defender su legado'

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Durante la presentación del álbum compilatorio «¡Que Viva Antonio Aguilar!», el cantante Pepe Aguilar se quebró en llanto al evocar a su padre, el legendario Antonio Aguilar. El artista confesó su temor de no estar a la altura del legado familiar mientras recordaba anécdotas emotivas y resaltaba la responsabilidad del proyecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/06/2026 08:29 AM.
En Espectáculos y editada el 19/06/2026 09:16 AM.