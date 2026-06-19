Pepe Aguilar se conmueve al recordar a su padre: 'Me toca defender su legado'

En la conferencia de prensa que acompañó el lanzamiento del disco compilatorio ¡Que Viva Antonio Aguilar!, el 19 de junio de 2026, Pepe Aguilar se mostró visiblemente conmovido al hablar de su padre, Antonio Aguilar, conocido como “El Charro de México”. El álbum, publicado el 28 de mayo, reúne 16 versiones de canciones emblemáticas del ícono del regional mexicano interpretadas por artistas de distintas generaciones, entre ellos Carín León, Banda El Recodo, Banda MS, Edén Muñoz, Lucero, Vicente Fernández, Carlos Rivera y Guadalupe Pineda.
Al describir la responsabilidad que implicó el proyecto, Aguilar admitió: “Mi papá ya se mu…”, interrumpiéndose antes de terminar la frase. Con la voz entrecortada, continuó: “No se puede defender, no puede opinar. Eso me toca a mí. Y es una gran, gran responsabilidad”. La pregunta que lo acompañó durante todo el proceso fue: “¿Estará orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Se sentiría…?” (frase que no llegó a concluir). Guadalupe Pineda, también presente, respondió de inmediato: “Seguro. Por supuesto”.
Al relatar la grabación de su propia pista, “Noches tenebrosas”, Pepe Aguilar explicó que, a diferencia de otras canciones donde suele detenerse por el llanto, en esta ocasión la emoción se transformó en risa: “Me acordaba de mi papá y cómo era de chistoso, porque era muy chistoso. Y muy candoroso, era muy cariñoso con su familia”. Señaló que la presencia de Antonio Aguilar se sintió en cada sesión y que sin su inspiración “no existiría nada de lo que hicimos”.
El cantante también destacó el papel fundamental de su esposa, quien propuso la inclusión de Vicente Fernández en el álbum. “Nos repartimos responsabilidades. Si ella no hiciera el trabajo que hace, no se pudiera hacer lo que yo hago y viceversa. Es un verdadero binomio”, afirmó.
En cuanto a la visión de la industria musical actual, Aguilar subrayó que la música que trasciende no se limita a los “charts”: “No nada más la música que está en los charts es la única música que existe. Yo no le voy a tirar a hacer nada más música de charts, porque ese es un juego y está buenísimo, pero hay muchos otros”. Para él, el valor del disco radica en su permanencia: “La música que es real y que es de verdad se respeta ahorita, mañana y de aquí a treinta años”.
Finalmente, en una entrevista con Paola Rojas, el artista reiteró que su motivación no fue el lucro sino el corazón: “Es un trabajo que sale del corazón. No sale desde la estrategia ni de buscar algo que tenga que ver con acumulación personal”. Aseguró que, aunque el proyecto beneficia su carrera, se realiza “con todo el orgullo y para festejar a un hombre que no debe de olvidarse”.