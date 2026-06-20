Bronco está de luto: muere Eddie Valdivia, el amigo que dejó huella en la historia del grupo

Bronco, la icónica banda de música regional mexicana, informó a través de sus cuentas oficiales que Eddie Valdivia falleció recientemente. En la publicación, la agrupación describió a Valdivia como "un gran amigo" y colaborador que "dejó una huella imborrable en la trayectoria del grupo".
El mensaje oficial decía: "Con profundo pesar despedimos a un gran amigo que dejó una huella especial en nuestras vidas y la trayectoria del grupo. EDDIE VALDIVIA". Asimismo, expresaron su solidaridad con la familia: "Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles nuestro afecto y nuestras más sinceras condolencias".
Hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento ni los detalles de los servicios funerarios. Los seguidores de la banda reaccionaron al anuncio con mensajes de apoyo y recuerdos, manifestando su pesar en los comentarios.
Según la información difundida en redes, Eddie Valdivia era un empresario de bailes radicado en California y se desempeñaba como promotor de los conciertos de Bronco en Estados Unidos. El Grupo Vennus de Aguililla, Michoacán, lo describió como "un reconocido promotor y amigo de la comunidad musical".
Bronco, fundado en 1979 en Nuevo León, se separó en 1997 y se reunió en 2003, manteniéndose activo hasta la fecha con sus integrantes actuales. La pérdida de Valdivia representa un golpe emocional para la agrupación y sus seguidores.