Bronco está de luto: muere Eddie Valdivia, el amigo que dejó huella en la historia del grupo

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El grupo regional mexicano Bronco anunció la muerte de Eddie Valdivia, empresario de bailes y promotor musical, mediante una esquela en sus redes sociales, expresando condolencias a su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/06/2026 06:42 AM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 09:36 AM.