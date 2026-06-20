Fallece James Burrows, legendario director de "Friends" y "The Big Bang Theory"

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El reconocido director de televisión James Burrows murió este viernes a los 85 años. Su familia confirmó el fallecimiento en un comunicado a People, destacando su bondad y legado en la comedia estadounidense y su influencia en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/06/2026 06:38 AM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 07:24 AM.