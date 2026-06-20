Fallece James Burrows, legendario director de "Friends" y "The Big Bang Theory"

James Edward Burrows, el icónico director responsable de series como Friends, The Big Bang Theory, Cheers y Will & Grace, falleció este viernes a los 85 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido a la revista People, en el que se indica que el realizador "falleció en paz". No se han revelado detalles sobre la causa de su muerte.
Burrows será recordado, según el comunicado, "por algo aún más importante: su bondad, generosidad y fe inquebrantable en quienes lo rodeaban". El director poseía una rara habilidad para inspirar a sus colaboradores, recordando el nombre de cada persona que conocía y haciendo que todos se sintieran vistos y valorados.
Después de graduarse en Oberlin College, estudió en la Escuela de Arte Dramático de Yale, donde compartió aula con figuras como el comediante Robert Klein, el dramaturgo John Guare y el director John Badham.
Su primera incursión en la comedia de situación fue como entrenador de diálogos en OK Crackerby! (1965), dirigida por su padre. Más tarde trabajó como asistente en The Patty Duke Show. A partir de entonces, su carrera despegó:
James Burrows deja una huella imborrable en la historia de la televisión, marcando un estándar de excelencia y humanidad que seguirá inspirando a generaciones de creadores.