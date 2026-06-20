Mariachi, pastel y piscina: así celebró Georgina el cumpleaños de Cristiano Jr

Georgina Rodríguez volvió a ser el centro de atención en redes sociales al publicar un video en el que un conjunto de mariachi mexicano llega a su residencia para festejar el cumpleaños 16 de Cristiano Jr., hijo mayor de Cristiano Ronaldo. En la grabación, que se difundió desde su cuenta oficial de Instagram, se observan globos, una alberca, amigos cercanos y un pastel temático, todo bajo un ambiente veraniego.
Junto al video, la influencer dedicó al joven un emotivo mensaje: “Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos”. La publicación subraya el vínculo familiar que Georgina ha construido con Cristiano Jr., a quien ha acogido como parte esencial de su familia, pese a no ser su madre biológica.
El contenido se difundió en medio de la participación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal en el Mundial 2026, torneo de selecciones más importante del planeta. En ese contexto, Rodríguez también se vio involucrada en la polémica que rodea al delantero portugués y al joven jugador João Neves, tras el empate de Portugal ante la República Democrática del Congo.
La controversia surgió cuando Neves calificó a Ronaldo de “un jugador más” en una rueda de prensa, lo que fue interpretado por aficionados como un desaire al capitán. La discusión se intensificó en redes sociales, donde Georgina comentó: “¡Wow! ¡Viene fuerte esta generación!” acompañada de emoticonos de risa, generando mayor difusión del debate.
Adicionalmente, se viralizó una supuesta captura de pantalla de la actriz portuguesa Madalena Aragão, que habría respondido a un crítico con la frase: “Dile a tu cabra que se retire, es muy egoísta”. Este mensaje alimentó aún más la tensión entre seguidores de la selección portuguesa y usuarios de internet.
En resumen, la celebración con mariachi de Georgina Rodríguez no solo mostró el cariño familiar hacia Cristiano Jr., sino que también coincidió con una oleada de polémicas que envuelven al entorno cercano de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026.