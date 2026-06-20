Mariachi, pastel y piscina: así celebró Georgina el cumpleaños de Cristiano Jr

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La influencer Georgina Rodríguez compartió en Instagram la celebración del cumpleaños 16 del hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr., con un grupo de mariachi mexicano, mientras la familia sigue bajo la lupa por la polémica que rodea al delantero portugués y al jugador João Neves en el Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/06/2026 11:29 AM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 11:41 AM.