La inesperada confesión de Itatí Cantoral sobre Cristian Castro que nadie vio venir

...

La actriz Itatí Cantoral, al confirmar que está soltera, elogió a Cristian Castro y reavivó la hipótesis de un posible reencuentro sentimental, recordando su historia de los años 90 y la interrupción del noviazgo por Eduardo Santamarina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/06/2026 11:30 AM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 11:34 AM.