La inesperada confesión de Itatí Cantoral sobre Cristian Castro que nadie vio venir

En una rueda de prensa el 20 de junio de 2026, la actriz mexicana Itatí Cantoral confirmó su estado civil y, sin rodeos, elogió al cantante Cristian Castro, a quien describió como parte del grupo de sus admiradoras. Con la frase “Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan”, Cantoral insinuó la posibilidad de retomar la relación que vivieron a finales de los noventa.
El vínculo entre ambos surgió durante la grabación del videoclip de “Volver a amar” y se consolidó en un noviazgo que incluyó la asistencia del cantante a funciones de la telenovela “Aventurera”. Según fuentes, Castro llegó a solicitar permiso a los padres de Cantoral para formalizar un compromiso matrimonial. Sin embargo, la relación se vio truncada cuando el actor Eduardo Santamarina reapareció con un anillo de compromiso, decisión que la actriz aceptó y que, según sus hijos, marcó el fin del romance con Castro.
El recuerdo de esa etapa volvió a la palestra cuando los hijos de Cantoral confirmaron públicamente la historia y señalaron que, de no haber sido por la intervención de Santamarina, la boda con el cantante podría haberse concretado. Actualmente, el hermano de Itatí, José Cantoral, colabora con Cristian Castro en la producción del tema “Nada”, lo que ha reavivado el interés mediático sobre la posible química entre los artistas.
Durante la entrevista, Cantoral también recordó una anécdota de su carrera temprana: una reunión inesperada con Emilio “El Tigre” Azcárraga, entonces máximo directivo de Televisa, quien le ofreció lujos y la posibilidad de incursionar en la música bajo la tutela de Emilio Estefan. La actriz declinó los beneficios materiales, solicitando estabilidad y más trabajo, lo que le garantizó la continuidad de su papel en los foros de grabación.
Con la nueva canción en marcha, Cantoral invitó a sus seguidores a escuchar el proyecto y prometió abordar el tema romántico una vez que el sencillo sea lanzado, manteniendo viva la expectativa sobre un posible reencuentro sentimental con Cristian Castro.