Lyn May se une al aluvión de celebridades que respaldan a la Selección en el Mundial 2026

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La vedette Lyn May mostró su apoyo al Tri antes y después del partido contra Corea del Sur, publicando fotos con la camiseta tricolor y mensajes provocadores que se viralizaron en Instagram, sumándose a una ola de respaldo de artistas y personalidades mexicanas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/06/2026 06:38 AM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 07:21 AM.