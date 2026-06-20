Lyn May se une al aluvión de celebridades que respaldan a la Selección en el Mundial 2026

La vedette mexicana Lyn May no se quedó al margen de la euforia mundialista. En su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de 500 000 seguidores, publicó una serie de fotografías luciendo la playera oficial de la Selección Mexicana antes del encuentro contra Corea del Sur en el Mundial 2026.
El texto que acompañó las imágenes fue directo y con la doble intención característica de la artista: “Yo les dije que con mis fotos íbamos a ganar.” La publicación se volvió tendencia en redes sociales y generó cientos de comentarios que combinaron humor, admiración y referencias a su estilo provocador.
Otros artistas como Marco Antonio Solís, el Buki, Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez, Jaime Camil, Ariadne Díaz, Fernanda Castillo y Mauricio Garza también fueron vistos con la indumentaria tricolor, ya sea en estadios, palcos o a través de videos y publicaciones.