Maite Perroni defiende a Andrés Tovar de acusaciones de fraude procesal y falsedad de declaraciones

En una entrevista concedida a la revista Quién, Maite Perroni manifestó su total respaldo a Andrés Tovar, productor de televisión y su esposo, quien fue vinculado a proceso después de que Imagen Televisión presentara una denuncia por presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones.
Perroni recordó que conoce a Tovar desde la juventud y que ha sido testigo del esfuerzo y la disciplina con que construyó una carrera sólida en la industria televisiva. “Lo he visto construir una carrera exitosa y sólida a base de disciplina, entrega, esfuerzo y determinación. Es un hombre que da todo de sí, que no sabe hacer las cosas a medias”, afirmó.
La actriz denunció que la disputa, que según Tovar se origina en pagos y derechos de autor pendientes por más de 6,000 horas de programación producida para la cadena, se ha convertido en un proceso penal que afecta a toda la comunidad creativa. “Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión. ¿En qué momento defender tu trabajo y tus derechos se convierte en un delito?”, expresó.
Andrés Tovar explicó que la vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que permite que continúe la investigación y que ambas partes presenten pruebas. “No es una sentencia y no representa culpabilidad, permite que continúe la investigación para presentar pruebas”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.
Según el productor, intentó resolver la controversia mediante el diálogo durante dos años y, al no lograr un acuerdo, presentó una demanda civil para reclamar los derechos y pagos que le corresponden. La denuncia penal, según él, fue presentada después de iniciar ese procedimiento civil.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos de autores, compositores y productores en México. Perroni advirtió que la situación podría sentar un precedente para otros creativos que luchan por el reconocimiento y la remuneración adecuada de su trabajo.
Finalmente, la actriz subrayó que la experiencia ha fortalecido la unión familiar y la relación de pareja. “Esta experiencia nos reafirma, una vez más, como familia y como pareja, que la decisión que hemos tomado de ser ese equipo inquebrantable ha rendido frutos y que, al día de hoy, nada de esto nos mueve ni nos tumba”, concluyó.