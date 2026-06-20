Maite Perroni defiende a Andrés Tovar de acusaciones de fraude procesal y falsedad de declaraciones

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La actriz y cantante Maite Perroni respaldó públicamente a su esposo, el productor Andrés Tovar, tras su vinculación a proceso por una denuncia de Imagen Televisión por presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones, argumentando que se trata de una disputa laboral y de derechos de autor, no de delito.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/06/2026 06:40 AM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 07:29 AM.