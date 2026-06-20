Rosalía confirma romance con Loli Bahía en Nueva York y desata furor en el Orgullo LGBTQ+

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La cantante española Rosalía fue vista de la mano de la modelo francesa Loli Bahía en el SoHo de Nueva York, confirmando su vínculo sentimental durante el mes del Orgullo LGBTQ+. El gesto, acompañado de una dedicatoria en su concierto del Madison Square Garden, se interpreta como una muestra de apoyo a la comunidad bisexual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/06/2026 06:41 AM.
En Espectáculos y editada el 20/06/2026 07:33 AM.