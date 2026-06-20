Rosalía confirma romance con Loli Bahía en Nueva York y desata furor en el Orgullo LGBTQ+

En plena celebración del mes del Orgullo LGBTQ+, la intérprete española Rosalía fue fotografiada caminando de la mano con la modelo francesa Loli Bahía por las calles del barrio SoHo, en Nueva York. Las imágenes, difundidas por medios estadounidenses y viralizadas en redes sociales, constituyen la primera muestra pública de afecto entre ambas, confirmando los rumores que circulaban desde finales de 2025.
Rosalía se encontraba en la ciudad para ofrecer dos conciertos en el Madison Square Garden. Durante uno de los shows, la artista dedicó la canción “La Yugular” a Loli Bahía, gesto que emocionó al público y reforzó la certeza de su relación. La aparición de la pareja en una fecha tan simbólica subraya la intención de visibilizar a la comunidad bisexual, una causa que ha cobrado relevancia entre sus seguidores.
Loli Bahía, de 23 años, es una de las caras emergentes de la moda internacional, habiendo desfilado para Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent y Dior. Su vínculo con Rosalía ha coincidido con su ascenso en la industria, generando un doble foco mediático: el de la moda y el del entretenimiento.
El pasado año, la actriz Hunter Schafer reveló una relación breve con Rosalía en 2019, recordando que ambas mantienen una estrecha amistad. Desde entonces, la vida sentimental de la cantante ha sido objeto de constante escrutinio, incluyendo su matrimonio y ruptura con Rauw Alejandro, su relación con C. Tangana y supuestos romances con Jeremy Allen White y Emilio Sakraya.
Los seguidores de Rosalía celebraron la publicación de las fotos, destacando la naturalidad con la que la artista muestra su relación y aplaudiendo el hecho de hacerlo durante una fecha dedicada a la diversidad sexual. En redes, los usuarios resaltaron la importancia de que una figura de la talla de Rosalía sirva de referente para la visibilidad bisexual, contribuyendo a la normalización de distintas orientaciones dentro del panorama cultural.