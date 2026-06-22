La salud de Ana Bárbara enciende alarmas tras rumores de un posible daño visual

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Circulan en redes sociales versiones que vinculan el estrés provocado por la presunta infidelidad de Ángel Muñoz con una posible afección ocular que pondría en riesgo la visión de la cantante. Hasta el momento la información no ha sido confirmada por la artista ni por su equipo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 07:05 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 05:36 AM.