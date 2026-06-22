La salud de Ana Bárbara enciende alarmas tras rumores de un posible daño visual

En los últimos días se ha intensificado la preocupación por la salud de la cantante Ana Bárbara, quien habría desarrollado un problema ocular que podría comprometer su vista. La hipótesis surge a raíz del conflicto sentimental con su esposo, el actor Ángel Muñoz, cuya supuesta infidelidad habría generado un fuerte estrés emocional.
Según la periodista Mandy Fridmann, el desgaste psicológico derivado de la crisis matrimonial podría haber desencadenado síntomas visuales, aunque no existen pruebas médicas que lo corroboren. La propia Ana Bárbara y su equipo no han emitido declaraciones oficiales al respecto.
El escándalo comenzó en marzo, cuando se difundieron acusaciones de que Ángel Muñoz habría sido infiel con la periodista Adriana Toval. La situación provocó una separación temporal que, según algunos reportes, se habría revertido recientemente. Sin embargo, el impacto emocional de la controversia parece haber dejado secuelas, según afirman fuentes cercanas.
En sus últimas apariciones públicas, la cantante ha sido vista usando lentes oscuros, lo que ha alimentado la especulación de una posible afección ocular. No obstante, en una visita a Beverly Hills la artista no mostró signos evidentes de problemas de visión, lo que complica la verificación de los rumores.
Mientras tanto, usuarios de redes sociales continúan compartiendo teorías y fotos, incluida una reciente en la que Ana Bárbara aparece junto a Sofía Vergara. Los comentarios se centran tanto en su aspecto físico como en la supuesta relación entre la crisis sentimental y su salud.
En ausencia de confirmación médica, la información permanece en el terreno de la especulación. La situación ilustra cómo los conflictos personales pueden convertirse rápidamente en temas de salud pública en la era digital.