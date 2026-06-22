Ariana Grande se reencuentra con estrellas de Victorious y emociona a sus fans

Durante la parada del Eternal Sunshine Tour en el Staples Center, Ariana Grande fue sorprendida por la presencia de dos figuras icónicas de la serie de Nickelodeon Victorious: Elizabeth Gillies, quien interpretó a Jade, y Matt Bennett, quien dio vida a Robbie. La visita, aunque no oficial, generó una ola de nostalgia entre los seguidores de la serie y marcó un momento emotivo para la artista, quien agradeció públicamente el gesto.
Gillies y Bennett llegaron al recinto antes del espectáculo y, tras pasar por los camerinos, posaron junto a Grande mientras ella interpretaba su nuevo sencillo Hate That The Made You Love Me. En sus redes sociales, Gillies compartió una serie de fotos y un breve video donde recordó cómo conoció a Ariana en los audiciones de Victorious y describió la evolución de la cantante, de actriz juvenil a superestrella del pop internacional.
“Ver a Cat y Jade juntas de nuevo me hizo llorar de felicidad”, escribió Gillies, resaltando la “chispa única” que Grande ha mantenido a lo largo de los años. Por su parte, Bennett comentó que la energía del concierto le recordó los “momentos de pura diversión” que vivieron en el set de la serie.
Grande, visiblemente conmovida, agradeció el apoyo de sus viejos amigos y dedicó parte del show a sus seguidores de la infancia, diciendo: “Ustedes son la razón por la que sigo cantando. Gracias por estar aquí, por siempre”. El público respondió con ovaciones y cantos, creando un ambiente de celebración que combinó la nostalgia de los años 2010 con la energía de la música actual.
El encuentro no solo subrayó la trayectoria artística de Ariana Grande, sino que también reforzó la importancia de los lazos creados en la industria del entretenimiento. Para los fans, ver a Jade y Robbie apoyando a su amiga Cat fue “un regalo para el niño interior”, como describieron en Twitter.
El Eternal Sunshine Tour continúa su recorrido por Norteamérica, y se espera que la cantante siga recibiendo el respaldo de sus colegas del pasado mientras consolida su posición como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo.