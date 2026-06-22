Ariana Grande se reencuentra con estrellas de Victorious y emociona a sus fans

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En un emotivo encuentro en Los Ángeles, la cantante pop Ariana Grande recibió la visita de sus antiguos compañeros de ‘Victorious’, Elizabeth Gillies (Jade) y Matt Bennett (Robbie), quienes asistieron a su concierto del Eternal Sunshine Tour para rendirle homenaje y recordar sus inicios como actriz juvenil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 08:02 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 05:51 AM.