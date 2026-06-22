Belinda habla de Cazzu sin filtros y deja abierta la puerta a un esperado dueto

En el marco de su gira promocional de Toy Story 5, la cantante mexicana Belinda concedió una entrevista al medio argentino TN donde expresó su admiración por la música de Argentina y, en particular, por la artista urbana Cazzu. La intérprete de "Luz sin gravedad" afirmó que le gustaría colaborar con la trapera, señalando la versatilidad y la valentía creativa de Cazzu como rasgos que comparte.
"Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me gusta que mezcle géneros y no le tenga miedo a arriesgarse. Me identifico con ella en ese sentido y, si algún día tengo la oportunidad de trabajar juntas, lo haría con mucho gusto", declaró Belinda.
Estas palabras no son las primeras que alimentan la expectativa de una unión musical entre ambas. Tras la ruptura de Belinda con Christian Nodal en 2022, el cantante inició una relación con Cazzu, lo que generó rumores de rivalidad que ambas artistas han desmentido en reiteradas ocasiones.
En noviembre de 2025, Belinda y Cazzu coincidieron por primera vez en un evento y posaron juntas, imagen que se viralizó en redes sociales. Cazzu, en ese momento, aclaró que apenas se conocían y que no había conversaciones sobre una colaboración, aunque elogió el talento y la trayectoria de Belinda.
Los seguidores de ambas estrellas consideran que una canción conjunta sería una de las colaboraciones más esperadas del pop y el trap latino, una expectativa que se intensifica ahora con la reciente declaración de Belinda.
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