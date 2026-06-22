Belinda habla de Cazzu sin filtros y deja abierta la puerta a un esperado dueto

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Durante la gira promocional de Toy Story 5, Belinda declaró que le encantaría trabajar con la trapera argentina Cazzu, reavivando los rumores de una posible colaboración musical entre ambas artistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 12:20 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 12:13 PM.