Caeli denuncia presuntos tocamientos indebidos de Horacio Pancheri en reality

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La creadora de contenido Caeli reveló, mediante videos presentados por sus seguidores, que el ex‑participante Horacio Pancheri la tocó de forma inapropiada durante el reality, generando polémica y reclamos de respuesta por parte del actor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 05:42 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 04:46 PM.