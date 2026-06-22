Caeli denuncia presuntos tocamientos indebidos de Horacio Pancheri en reality

La influencer Caeli, quien fue la decimoquinta expulsada de La Casa de los Famosos 2026 el 2 de junio, rompió el silencio sobre los presuntos tocamientos indebidos que habría recibido por parte de Horario Pancheri, uno de los concursantes masculinos del programa.
Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Caeli mostró a sus seguidores una serie de videos que, según ella, evidencian dos incidentes en los que Pancheri la rozó de manera inapropiada. El primer clip corresponde a un momento en el que el actor se acercó a la zona del pecho de Caeli mientras ambos conversaban en la sala común. El segundo video, de mayor intensidad, muestra a Pancheri colocando su mano sobre la cintura de la creadora mientras ella intentaba alejarse.
“Al principio no lo noté, pero mis amigos me enviaron los videos y fue entonces cuando comprendí lo que había pasado”, declaró Caeli, quien añadió que el ritmo acelerado del juego y la constante tensión dentro de la casa pudieron haberle impedido percibir los tocamientos en el momento.
El caso ha reavivado la atención del público hacia La Casa de los Famosos 2026, a pesar de que el programa concluyó recientemente con la victoria de otro concursante. La comunidad digital de Caeli, que supera los ocho millones de seguidores, ha inundado sus redes con mensajes de apoyo y ha exigido una respuesta oficial tanto del programa como de Pancheri.
Hasta el momento, Horacio Pancheri, conocido por su relación anterior con la actriz Marimar Vega, no ha emitido ningún comunicado al respecto. Portavoces de la producción del reality han indicado que investigarán los videos presentados y que, de confirmarse alguna irregularidad, se tomarán las medidas correspondientes.
El escándalo se suma a otras controversias que rodearon a Caeli durante su paso por la casa, entre ellas enfrentamientos con las participantes Curvy Zelma y Celinee Santos, y la aparición de rumores sobre su relación sentimental con el concursante Kenzo, quien también formó parte del programa.
Los internautas han calificado a Pancheri de “mano larga” y han pedido que se apliquen sanciones ejemplares para evitar futuros incidentes de acoso dentro de los reality shows mexicanos.
La audiencia y los medios seguirán de cerca la evolución de este caso, que pone de relieve la necesidad de protocolos claros de protección y denuncia en los programas de televisión en vivo.