Calderón lanza petición a la FIFA por el pato Merlín y desata debate nacional

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El expresidente mexicano solicita a la FIFA que comparta los ingresos generados por la imagen del pato Merlín, símbolo viral del Mundial 2026, argumentando que la familia que cuida al ave merece una retribución económica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 06:55 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 05:32 AM.