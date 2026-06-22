Camila Sodi revela que fue sometida a una cirugía y comparte su proceso de recuperación

La actriz y escritora Camila Sodi, sobrina de la cantante Thalía, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar a sus seguidores que recientemente se sometió a una histerectomía, una cirugía mayor que consiste en la extirpación del útero y, en algunos casos, de las trompas de Falopio y los ovarios.
En su publicación, Sodi describió el proceso como una "apertura" de su estado de salud y explicó que, aunque la intervención fue necesaria, el procedimiento transcurrió sin complicaciones. Actualmente se encuentra en fase de recuperación y su estado se mantiene estable.
La actriz expresó su profundo agradecimiento al equipo médico que la atendió, resaltando la dedicación de doctores y enfermeras que la asistieron en actividades cotidianas como el baño, a quienes calificó de "lindas" por su amabilidad y profesionalismo.
Asimismo, Sodi agradeció el apoyo recibido de su fanbase, amistades y familiares, quienes le enviaron mensajes de cariño y le brindaron acompañamiento durante su convalecencia.
En el caso de Camila Sodi, la actriz no ha especificado la causa exacta que motivó la cirugía, limitándose a compartir su proceso de recuperación y su gratitud hacia quienes la acompañaron.
La comunidad de seguidores y el público en general continúan enviando mensajes de aliento, mientras la actriz se enfoca en su rehabilitación y en retomar sus actividades profesionales.