Camila Sodi revela que fue sometida a una cirugía y comparte su proceso de recuperación

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La actriz y escritora Camila Sodi anunció en Instagram que se sometió a una histerectomía. La artista informó que la intervención fue exitosa, agradeció al personal médico y explicó brevemente las razones médicas que pueden llevar a este procedimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 03:21 PM.