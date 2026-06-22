Carlos Bonavides retoma su carrera política y aspira a una curul como diputado por Morena

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El actor y exconcejal de Azcapotzalco, Carlos Bonavides, anunció su intención de afiliarse a Morena y competir por una diputación federal, tras haber defendido la Pensión del Bienestar y presentar iniciativas enfocadas en la juventud y la prevención de adicciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 04:15 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 04:24 PM.