Carlos Bonavides retoma su carrera política y aspira a una curul como diputado por Morena

El actor Carlos Bonavides, conocido por su papel como Huicho Domínguez, ha declarado que volverá a la política con la meta de obtener una curul en el Congreso de la Unión bajo la bandera de Morena. Aunque actualmente no pertenece a ningún partido, asegura que su afiliación será a la fuerza política del presidente Andrés Manuel López Obrador para participar en las próximas elecciones.
Bonavides, quien se desempeñó como concejal de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México entre 2021 y 2024 bajo el Partido Acción Nacional (PAN), informó que dejó de percibir ingresos de ese cargo y que su objetivo ahora es ser diputado federal. En una entrevista difundida por el canal de Eden Dorantes, afirmó: “Ya no recibo ingresos del cargo de concejal, pero mi pretensión ahora es ser diputado por Morena”.
El actor recordó sus anteriores declaraciones de 2020, cuando ya manifestaba su interés por la legislatura y presentó propuestas centradas en la juventud, la prevención del alcoholismo, las drogas y la disfunción familiar. “La prevención de estas problemáticas es la base de todo; mi idea es capacitar a jóvenes para que den pláticas y difundan el mensaje”, explicó Bonavides en la entrevista de De Primera Mano.
Respecto a su experiencia como concejal, Bonavides describió el puesto como “un administrador que supervisa a los directores de las distintas dependencias de la alcaldía”, y señaló que el salario nominal era de 35,000 pesos mensuales, lo que, tras descuentos, equivalía a 28,000 pesos (aproximadamente 14,000 pesos quincenales). Además, indicó que recibió un ingreso extra de poco más de 10,000 pesos bajo el concepto de “Reconocimiento mensual”, según la Plataforma Nacional de Transparencia.
El actor también ha sido un abierto defensor de la Pensión del Bienestar, recibiendo el beneficio cada bimestre y agradeciendo los programas sociales del gobierno. “Es la primera vez que el Gobierno nos da, a mi edad me cae muy bien la lanita que nos da, se siente mucho orgullo y felicito a la Cuarta Transformación”, manifestó en una entrevista con Maxine Woodside en 2024.
Con su anuncio, Bonavides se suma a la lista de figuras públicas que buscan transitar del espectáculo a la política, prometiendo enfocarse en la juventud y la prevención de adicciones como ejes de su futura labor legislativa.