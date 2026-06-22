Fallecen el actor Paul Avery y su esposa en un incendio en Nueva Jersey

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El actor estadounidense Paul Avery, conocido por su cameo en "Superman" (1978) y su papel en la telenovela "All My Children", murió junto a su esposa Sheila en un incendio que consumió su vivienda en Blairstown, Nueva Jersey, el 16 de junio. Las autoridades investigan la causa del siniestro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 11:26 AM.