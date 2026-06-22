Fallecen el actor Paul Avery y su esposa en un incendio en Nueva Jersey

El actor Paul Avery, recordado por su breve participación en la película Superman (1978) y por interpretar a Hughie, el bartender de All My Children, falleció junto a su esposa, Sheila Avery, tras un devastador incendio que arrasó su vivienda durante la madrugada del 16 de junio.
Los bomberos recibieron el llamado antes de la 1:00 a.m. y, al llegar al domicilio, encontraron a la pareja inconsciente entre los escombros. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y de la reanimación cardiopulmonar que se les practicó, ambos murieron poco después en el hospital.
La noticia fue confirmada por familiares y medios locales. Kyle Avery, hija de la pareja, anunció la tragedia en sus redes sociales, expresando el profundo dolor que atraviesa la familia.
Paul Avery, veterano de la Guerra de Vietnam, piloto y paracaidista, también fundó el periódico comunitario Ridge View Echo, manteniéndose activo en la vida pública de su comunidad. Su carrera en la pantalla incluyó más de una década como Hughie en All My Children y un cameo como camarógrafo y reportero en Superman, película que marcó un hito en la historia del cine de superhéroes.
Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar el origen del fuego, que hasta el momento no ha sido revelado oficialmente.