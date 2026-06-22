¿Romance o dueto? Gala Montes y Emiliano Aguilar causan revuelo con una foto juntos

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Una foto viral muestra a Gala Montes y Emiliano Aguilar abrazados en la arena, desatando especulaciones sobre un posible romance o una futura colaboración artística, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 06:24 AM.