Giancarlo Esposito se convierte al islam tras rodar en Arabia Saudita

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El actor de 68 años, conocido por su papel como Gus Fring, recitó la Shahada y se unió a la comunidad musulmana durante el rodaje de la película “7 Dogs” en el Reino, según informó la Saudi Gazette.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 12:08 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 12:21 PM.