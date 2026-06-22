Giancarlo Esposito se convierte al islam tras rodar en Arabia Saudita

Giancarlo Esposito, 68 años, se abrazó al islam mientras filmaba la película 7 Dogs en Arabia Saudita. El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del reino, Turki Al‑Sheikh, confirmó a la Saudi Gazette que el actor recitó la Shahada —la declaración de fe islámica— y participó en una oración colectiva dentro de una mezquita, junto a varios miembros del equipo de producción.
Según Al‑Sheikh, la decisión del actor surgió de una experiencia positiva durante el rodaje y del contacto directo con la comunidad musulmana local, a quien Esposito describió como “hospitalaria”. No es el único: el productor británico Cyrus Patel también habría adoptado la fe islámica en el mismo contexto.
Hasta el momento, Esposito no ha emitido un comunicado oficial que confirme o amplíe su conversión. Un video difundido en redes sociales muestra al actor rezando junto a su equipo, lo que ha generado amplio debate en medios internacionales.