La triste pérdida de Jorge Losa: así despidió a su madre en redes sociales

El sábado 20 de junio, el actor y exconcursante de La Casa de los Famosos México, Jorge Losa, confirmó en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su madre, Ángeles, quien había combatido durante varios años un cáncer de mama que, pese a haber sido extirpado, se extendió a los huesos.
En la publicación, Losa compartió fotografías y videos familiares, recordando la fortaleza y el carácter que su madre mantuvo hasta el último instante. Entre los recuerdos que resaltó, destacó los regaños de su madre, los cuales, según él, fueron una muestra de su amor y disciplina.
El actor explicó que haber pasado el último mes al lado de su madre fue uno de los mayores regalos de su vida, pues le permitió comprender el amor incondicional con el que ella lo cuidó desde la infancia. Desde 2023, Losa había hablado públicamente sobre la enfermedad de su madre, y en noviembre de 2025 reveló a TVNotas que ella había recibido más de 50 sesiones de quimioterapia antes de decidir suspender el tratamiento.
Durante su participación en el reality, Losa también recordó la pérdida de su padre, fallecido seis años antes por la misma causa, y aseguró que continuará trabajando en su carrera como homenaje a ambos progenitores.
La publicación de Losa acumuló más de 600 comentarios en pocas horas. Entre los que expresaron su apoyo y condolencias se encuentran Wendy Guevara, Mariazel, Martín Ricca, Jimena Longoria, Latin Lover, Sergio Sepúlveda y la conductora Mayte Carranco.