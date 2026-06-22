La triste pérdida de Jorge Losa: así despidió a su madre en redes sociales

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El actor Jorge Losa anunció en Instagram la muerte de su madre, Ángeles, a causa de un cáncer de mama metastásico. La noticia generó una ola de condolencias de seguidores y colegas del medio artístico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 07:11 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 05:40 AM.