Kelly Osbourne comparte el último mensaje de Ozzy y rompe corazones en redes

Kelly Osbourne utilizó su cuenta de Instagram el 21 de junio de 2026 para rendir un emotivo tributo a su padre, Ozzy Osbourne, en el marco del Día del Padre, marcando la primera conmemoración pública desde su fallecimiento el 22 de julio de 2025.
En la publicación, la personalidad de la televisión compartió varias imágenes de archivo que la muestran junto a su padre en distintas etapas de sus vidas, acompañadas de un texto en el que confesó: “Papá, todavía me descubro buscándote en los momentos ordinarios: el consejo que necesito, el chiste que quiero contar, la victoria que desearía que pudieras ver. El dolor de extrañarte es el precio de haberte amado, y lo pagaría siempre antes que no haber sido tu hija”.
Kelly también difundió una captura de pantalla de un mensaje que Ozzy le había enviado antes de morir, en el que el cantante recordaba un video familiar del pequeño Sidney, su nieto, y expresaba su deseo de que ambos fueran felices. “¿Sabes qué? Cuando me siento mal y miserable, lo único que tengo que hacer es ver el vídeo que me enviaste del pequeño Sid en la bañera y me hace tan feliz que todo desaparece. Ojalá siguieran aquí. Los quiero mucho a los dos y lo único que deseo es que sean felices”, escribió Ozzy.
La hija del rockero concluyó reafirmando que nunca dejará de extrañar a su padre: “Nunca dejaré de extrañarte. Es un honor pasar el resto de mi vida amándote. ¡Hasta que nos volvamos a encontrar!”.
Este homenaje se suma a otras manifestaciones de dolor que Kelly ha expresado en redes sociales, como la publicación de julio del año pasado en la que describió a su padre como “el mejor amigo que he tenido” y citó la canción “Changes” de Black Sabbath, tema que ambos reinterpretaron en 2003.
Ozzy Osbourne falleció a los 76 años, rodeado de su familia, tras una larga lucha contra problemas de salud, entre ellos el Parkinson diagnosticado en 2020. Fue padre de seis hijos, entre ellos Kelly, Aimee y Jack con Sharon Osbourne, y de tres hijos de una relación anterior con Thelma Riley.