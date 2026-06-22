Kelly Osbourne comparte el último mensaje de Ozzy y rompe corazones en redes

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La hija del legendario cantante compartió en Instagram un mensaje conmovedor y fotografías de archivo para honrar a su padre, Ozzy Osbourne, en el Día del Padre 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 08:40 AM.