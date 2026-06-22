De emergencia: Laura Flores se somete a cirugía y revela qué ocurrió con sus implantes

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La actriz y cantante Laura Flores fue operada de urgencia el 17 de junio para retirar sus implantes mamarios tras una reacción adversa. La intervención fue exitosa, su estado es estable y descarta cualquier enfermedad grave.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 06:34 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 05:22 AM.