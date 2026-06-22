Dictan cuatro años de prisión por maltrato a la abuela de Laura Zapata

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Una juez dictó una condena de cuatro años de prisión a Jessica de Jesús Martínez, enfermera de la residencia Le Grand Senior Living, por negligencia y omisión de cuidados que provocaron el deterioro de la salud de Eva Mange, de 104 años. La actriz Laura Zapata anunció la resolución en sus redes sociales, señalando que constituye un precedente para la defensa de los derechos de los adultos mayores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 05:45 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 04:55 PM.