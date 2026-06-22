Dictan cuatro años de prisión por maltrato a la abuela de Laura Zapata

En una audiencia celebrada el 20 de junio de 2026, la jueza a cargo del caso contra la enfermera Jessica de Jesús Martínez emitió una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión por los delitos de negligencia y omisión de cuidados en contra de la anciana Eva Mange Márquez, quien falleció el 24 de junio de 2022 a los 104 años.
Laura Zapata, nieta de la fallecida y reconocida actriz, dio a conocer la resolución a través de sus redes sociales, expresando que “hoy mi corazón descansa un poco más en paz, la justicia llegó, finalmente, para mi abuela”. La actriz subrayó que la sentencia no solo representa una victoria para su familia, sino también una esperanza para miles de adultos mayores que han sido víctimas de maltrato, abandono o indiferencia.
El caso salió a la luz en 2020, cuando Zapata denunció públicamente las condiciones deplorables en que vivía su abuela en la residencia Le Grand Senior Living. Según la denuncia, Eva Mange presentaba graves úlceras por presión y otras lesiones derivadas de la falta de atención, lo que motivó diversas acciones legales para determinar responsabilidades.
Tras la sentencia, Zapata recordó que el proceso judicial aún no concluye. La defensa de Martínez cuenta con diez días para interponer recurso de apelación, y la actriz anticipó que presentará una nueva denuncia penal contra la residencia, a la que considera también responsable por los hechos ocurridos en sus instalaciones.
“Ninguna persona merece ser vulnerada por su edad, por su fragilidad o por su dependencia; hoy se envía un mensaje claro: los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes”, afirmó Zapata, quien agradeció el respaldo recibido durante estos años y reiteró su compromiso de seguir vigilando el cumplimiento de la sentencia y la reparación integral del daño.