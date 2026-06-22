La inesperada confesión de Lola Cortés sobre su bisexualidad y una ruptura amorosa

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La exjueza de ‘La Academia’ explicó que, tras su separación, exploró su bisexualidad con una pareja femenina, pero la relación terminó porque descubrió que su atracción principal sigue siendo hacia los hombres. También desmintió que la ruptura se debiera a una supuesta infidelidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 11:38 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 11:21 AM.