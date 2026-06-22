La inesperada confesión de Lola Cortés sobre su bisexualidad y una ruptura amorosa

En la alfombra roja del programa Solo Las Más 2, Lola Cortés, conocida por su paso por La Academia y La granja VIP, volvió a abrir su vida íntima para hablar de la relación que mantuvo con una mujer después de su divorcio. La cantante y actriz confirmó que la experiencia le permitió conocerse mejor, pero también precisó los motivos que la llevaron a poner fin a ese vínculo.
El anuncio se suma a la lista de romances que la figura pública ha mantenido a lo largo de su vida, entre los que destacan su relación con Sergio Romo, su vínculo con Fernando Lozano y su actual pareja, Elías Ajit, con quien se casó en 2025. Sin embargo, la reciente confesión se centra exclusivamente en la etapa posterior al divorcio y en la claridad con la que la artista ha abordado su propia identidad.
Con esta declaración, Lola Cortés busca cerrar un capítulo de su vida sentimental y ofrecer una visión honesta de su proceso de autodescubrimiento, mientras continúa trabajando en nuevos proyectos artísticos.