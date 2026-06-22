Luis de Alba desmiente rumores de muerte y muestra heridas tras fuerte accidente

Durante la madrugada del domingo 21 de junio, el actor Luis de Alba, popularmente llamado “El Pirruris”, volvió a aparecer en redes sociales con el rostro visiblemente destrozado, tras sufrir un aparatoso accidente que él mismo describió en un video publicado en su cuenta de TikTok, @luisdealbaoficial.
En el clip, el intérprete inicia con una broma ligera para calmar a sus seguidores, pero rápidamente muestra las secuelas del siniestro, explicando que el video tiene como objetivo desmentir los rumores que lo daban por muerto. La publicación se viralizó rápidamente, generando preocupación entre sus fanáticos y la comunidad en línea.
El actor detalla que el accidente ocurrió en la madrugada y que, aunque la lesión es grave, se encuentra bajo observación médica. No se especificaron las causas exactas del incidente, pero la magnitud de las heridas faciales sugiere un impacto considerable.
El video fue compartido también por la cuenta oficial de Revista TVNotas (@revistatvnotas), ampliando su difusión. La reacción en redes fue inmediata, con miles de comentarios expresando apoyo y preocupación por la salud del artista.
Este no es el primer episodio de salud que ha afectado a Luis de Alba; previamente había reaparecido tras un grave problema de salud, lo que incrementó la atención mediática en torno a su estado físico.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial de su equipo médico, pero el propio actor asegura que está recibiendo la atención necesaria y agradece el respaldo de sus seguidores.