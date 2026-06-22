Luis de Alba desmiente rumores de muerte y muestra heridas tras fuerte accidente

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El actor mexicano Luis de Alba, conocido como “El Pirruris”, publicó un video en TikTok mostrando graves lesiones faciales después de un accidente, disipando los rumores que lo daban por muerto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 06:20 AM.