Merlín, el pato viral del Mundial, llega a la mañanera de Claudia Sheinbaum

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La mascota viral del Mundial 2026, el pato Merlín, acompañada de su cuidadora Carla y sus hijos, fue invitada a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien prometió apoyo gubernamental para mejorar su calidad de vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 08:31 AM.