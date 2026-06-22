Merlín, el pato viral del Mundial, llega a la mañanera de Claudia Sheinbaum

El pato Merlín, la mascota no oficial que ha conquistado las redes sociales durante el Mundial 2026, asistió este lunes a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. A su lado estuvieron Carla, comerciante ambulante de 48 años, y sus hijos Carlos (22) y Cristian (14), quienes cuidan al ave día a día.
Carla, madre soltera que se describe como “una mujer digna que ha sacado adelante a sus hijos”, expresó ante los medios: “Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la Presidenta. Es un honor para nosotros estar frente a ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana”.
La familia vende bebidas y paquetes en el Centro Histórico y, según la propia Carla, la viralidad de Merlín no fue planificada. El ave ya aparecía en TikTok vendiendo aguas, pero su popularidad se disparó cuando la Selección Mexicana celebró sus triunfos en el torneo.
Durante la entrevista, la prensa indagó sobre el cuidado del pato, conocido por sus calcetines protectores y su playera de la Selección. Carla explicó que la alimentación incluye comida especial para aves, verduras, frutas, proteínas, caracoles vivos y grillos; y que los domingos Merlín “come un taco de carnitas”, detalle que se ha vuelto viral.
La familia también informó que Merlín recibe atención veterinaria y que su esperanza de vida como especie oscila entre 14 y 17 años. En cuanto a los integrantes humanos, Cristian ayuda a su madre después de la escuela, mientras que Carlos, tras un reciente proceso de atención psiquiátrica por psicosis, continúa trabajando.
Sheinbaum justificó la invitación como parte de la visión humanista de su gobierno: “Es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática”. Añadió que se buscará que la fama del pato se traduzca en una mejor calidad de vida para la familia, y anunció la puesta a disposición de los programas de bienestar gubernamentales.
El impacto de Merlín trasciende fronteras; aficionados en Vancouver ya visten a sus propios patos y la FIFA grabó un comercial con el ave, aunque especialistas aclaran que no existen restricciones legales mientras no sea imagen oficial del torneo.
En un momento emotivo, Carla recordó la imagen que México proyecta al exterior: “No somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles. Somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia mexicana”. La familia agradeció la invitación, calificándola como “lo mejor que nos ha pasado en esta vida”.