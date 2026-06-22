Muere Clive Davis, legendario productor musical, a los 94 años en Nueva York

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Clive Davis, influyente ejecutivo que impulsó carreras como Bruce Springsteen, Whitney Houston y Alicia Keys, falleció en Nueva York a los 94 años. Su legado abarca más de seis décadas de éxitos en la industria musical mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 03:50 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 03:24 PM.