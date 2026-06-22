Warner Bros. anuncia película animada de Las Chicas Superpoderosas tras 24 años

Warner Bros. Pictures Animation reveló oficialmente que está trabajando en una nueva película animada de Las Chicas Superpoderosas, la icónica serie de Cartoon Network creada por Craig McCracken. El anuncio se realizó durante la presentación del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, y ha generado una ola de reacciones en redes sociales.
El largometraje, que será exclusivo para la pantalla grande, marcará el regreso de Bombón, Burbuja y Bellota al cine tras 24 años desde el estreno de su primer filme en 2002. La producción se encuentra en sus primeras etapas creativas; según Variety y Deadline, el estudio está cerrando negociaciones finales de derechos, pero aún no se ha anunciado fecha de estreno ni detalles de la trama.
Este anuncio llega poco después del fallecimiento de Tom Kane, la voz original del Profesor Utonio, quien murió en mayo de 2026. Warner Bros. ha manifestado su intención de rendir homenaje al legado del actor y a la historia que ha inspirado a varias generaciones.
La nueva película forma parte de una estrategia integral para revitalizar la franquicia, dejando atrás el intento fallido de una serie live‑action que The CW intentó producir y que fue cancelada tras la fuerte oposición de los fans. En paralelo, Craig McCracken continúa colaborando con Hanna‑Barbera Studios Europe en una nueva serie animada que ampliará el universo clásico para las nuevas generaciones.
Hasta el momento, la información disponible se limita a la confirmación del proyecto y a la fase de desarrollo creativo. Los seguidores de Las Chicas Superpoderosas esperan con entusiasmo más detalles, mientras la industria del entretenimiento observa cómo Warner Bros. intentará recrear el éxito de una de las producciones más queridas de la animación global.