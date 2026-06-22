Warner Bros. anuncia película animada de Las Chicas Superpoderosas tras 24 años

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Warner Bros. Pictures Animation confirmó el desarrollo de un nuevo largometraje de Las Chicas Superpoderosas, que regresará a la gran pantalla después de su último filme de 2002. El proyecto, presentado en el Festival de Annecy, está en fase creativa y busca honrar el legado de la franquicia, mientras se descarta el fallido intento de adaptación live‑action de The CW.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 12:12 PM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 02:21 PM.